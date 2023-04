لندن تعلن إتمام عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نجاح القوات المسلحة البريطانية، في إتمام عملية إجلاء «معقدة وسريعة» للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن «العملية تمت وسط تصعيد كبير في أعمال العنف، وتهديدات لموظفي السفارة»، مشيدًا بالتزام الدبلوماسيين البريطانيين وبسالة العسكريين الذين نفذوا هذه العملية «الصعبة».

وأضاف: «نحن مستمرون في متابعة كل السبل لإنهاء إراقة الدماء في السودان، وضمان سلامة الرعايا البريطانيين المتبقين في البلاد».

وحث طرفي النزاع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على إلقاء أسلحتهما وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري؛ لضمان مغادرة المدنيين مناطق الصراع.

UK armed forces have completed a complex and rapid evacuation of British diplomats and their families from Sudan, amid a significant escalation in violence and threats to embassy staff.



I pay tribute to the commitment of our diplomats and bravery of the military personnel who…