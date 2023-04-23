لندن تعلن إتمام عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نجاح القوات المسلحة البريطانية، في إتمام عملية إجلاء «معقدة وسريعة» للدبلوماسيين البريطانيين وعائلاتهم من السودان.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن «العملية تمت وسط تصعيد كبير في أعمال العنف، وتهديدات لموظفي السفارة»، مشيدًا بالتزام الدبلوماسيين البريطانيين وبسالة العسكريين الذين نفذوا هذه العملية «الصعبة».

وأضاف: «نحن مستمرون في متابعة كل السبل لإنهاء إراقة الدماء في السودان، وضمان سلامة الرعايا البريطانيين المتبقين في البلاد».

وحث طرفي النزاع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على إلقاء أسلحتهما وتنفيذ وقف إطلاق نار إنساني فوري؛ لضمان مغادرة المدنيين مناطق الصراع.

UK armed forces have completed a complex and rapid evacuation of British diplomats and their families from Sudan, amid a significant escalation in violence and threats to embassy staff.



I pay tribute to the commitment of our diplomats and bravery of the military personnel who… — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 23, 2023

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أكثر من منطقة، مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، بينما تتسارع عمليات إجلاء رعايا الدول من السودان.

ورغم إعلان هدنة من الطرفين، اشتدت الاشتباكات في منطقة أم درمان غرب العاصمة، وشنت غارات جوية في منطقة كافوري شمال الخرطوم.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات، بين اعتداء كل طرف على الآخر، أثناء عمليات إجلاء الفرنسيين من مقر السفارة الفرنسية.

ونوه وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، بأن حصيلة القتلى تجاوزت 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، سجلت معظمها في مدينة الخرطوم، حيث قتل 130 شخصًا و1900 جريح.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الجاري بلغت 413 قتيلًا و3551 جريحا.