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نشر معهد البحوث الفلكية إرشادات السلامة عند حدوث زلزال وذلك حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد معهد الفلك أنه حتى الآن لم ترصد أجهزة الشبكة القومية للزلزال التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي توابع لزلزال البحر المتوسط كريت.

وحدد عميد معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور طه رابح، توقيت حدوث الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة الكبرى في الساعة 1.51 صباح اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور شريف هادي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، خلال تصريحات للشروق، وجود زلزال جنوب كريت بقوة 6.4 ريختر يؤثر على مصر.