بسام راضي: مذكرة التفاهم بين مجلس الدولة والمعهد الدولى للقانون بروما تعكس عراقة الهيئات القضائية بمصر

أكد بسام راضى سفير مصر في إيطاليا أن توقيع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، صباح أمس بمقر المعهد بروما يعكس العراقة والثقة الدولية التى تتمتع بها الهيئات القضائية المصرية.

وأوضح راضي أن مذكرة التفاهم التى تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الدولية لتوحيد القوانين المرتبطة بالتجارة الدولية لتواكب التطورات العالمية، تأتى أيضا في الإطار العام لتطور العلاقات بين مصر وإيطاليا على نحو غير مسبوق، وتجسد النقلة النوعية الهائلة التى تشهدها مسيرة التعاون الثنائى بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما المعروف اختصارًا بـ "يونيدروا" هو منظمة دولية مقرها في روما، تأسست عام ١٩٢٦ وانضمت مصر لعضويتها عام ١٩٥١ ضمن نخبة مختارة من الدول، وتهدف إلى دراسة وتنسيق قواعد القانون الخاص بين الدول، خاصة في المجالات التي تؤثر على العلاقات التجارية الدولية وهي القواعد التي تُستخدم كمرجع لتفسير وتطبيق العقود الدولية، ويستشهد بها ويستند اليها في التحكيم الدولي، حيث تعد المنظمة من أرقى وأعرق الكيانات الدولية القانونية في هذا المجال من حيث الخبرة والتخصص.