معهد الفلك ينشر خريطة المناطق المتأثرة بزلزال كريت

نشر معهد البحوث الفلكية خريطة توضح المناطق التي تأثرت بزلزال كريت، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء وشعر به سكان القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.

وأظهرت الخريطة أن تأثير الزلزال امتد ليشمل أكثر من محافظة مصرية، ووصل حتى محافظات الصعيد.

من جانبه، حدد الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توقيت حدوث الزلزال، مشيرًا إلى أنه وقع في تمام الساعة 1:51 صباحًا بالتوقيت المحلي.

في السياق نفسه، أوضح الدكتور شريف هادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الزلزال وقع جنوب جزيرة كريت بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنه أثر على مصر، وقد يعقبه توابع زلزالية لاحقة.