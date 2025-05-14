أشاد الفنان فتحي عبد الوهاب، بالزعيم عادل إمام، قائلا إنه «أكثر فنان تعاملت معه التزاما»، مشيرا إلى أنه «لا يزيد حرفا عن النص الإسكريبت المكتوب».

وتذكر خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»، أن أول عمل جمعه بالزعيم كان مشهدًا في فيلم «الجردل والكنكة»، بينما كان لا يزال طالبا في كلية الآداب قسم المسرح، لافتا إلى مشاركته بعد أكثر من عشر سنوات في فيلم «الزهايمر»، وصولا إلى مسلسل «عوالم خفية».

ووجه رسالة للزعيم، قائلا: «ربنا يمده بالصحة ويحفظه ويبارك لنا في عمره، وأشكره كواحد من الجمهور على هذا الكنز الفني والكوميدي والإنساني والسينمائي الذي قدمه لنا».

ورد على تساؤل حول إذا ما كان يشعر بأن التقدير والنجاح جاءا متأخرين قليلا رغم مسيرته الفنية الطويلة منذ عام 1995، قائلا: «لا، لا يوجد شيء في الحياة يأتي متأخرًا، ولا شيء يأتي مبكرًا».

واستشهد بدوره في فيلم «القاهرة كابول»، معقبا: «لو عُرض عليّ دور طارق كساب في القاهرة كابول، قبلها بعشر سنوات؛ مكنتش هعرف أعمله»، موضحا أن «كل يوم يمر على الفنان بشكل عام؛ يزداد مخزونه وخبرته الحياتية، والإنسانية والمجتمعية، وثقافته يوما بعد يوم».