الزراعة تستعد لتنظيم الدورة الـ90 لمعرض زهور الربيع

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته منتصف مايو المقبل، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وأضاف أن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لافتا إلى أن شعار المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

وأوضح أنه تم فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، ويتم تلقي الطلبات يوميا بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

وأشار إلى أن معرض زهور الربيع يعود تاريخه إلى عهد السلطان حسين عام 1914، أي أنه بدأ منذ 109 أعوام، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.