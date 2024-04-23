بثت قناة «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد هروب إسرائيليين من شاطئ ‎عكا، بعد استهداف حزب الله اللبناني مواقع عسكرية إسرائيلية شمال المدينة.

وأظهرت اللقطات التي نقلتها «العربية» عن إعلام عبري، مشاهد للحظات ذعر عاشها إسرائيليون في عكا، أثناء تصدي الجيش لسرب مسيرات تسللت من لبنان.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، إنه نفذ هجوما بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي شمال مدينة عكا، وذلك في تمام الساعة 13:40 من ظهر الثلاثاء «بالتوقيت المحلي».

وأشار عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى أن «الهجوم يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد عناصر الحركة».

وأوضح في بيانه أن «عناصر المقاومة الإسلامية شنوا هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية، استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة».