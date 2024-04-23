تقرير: الرئيس الصيني يتفقد عمليات تسريع تطوير الممر التجاري البري البحري الدولي

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تفقد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، عمليات تطوير الممر التجاري البري البحري الدولي غربي الصين، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن شبكة تليفزيون "سي سي تي في" الحكومية الصينية.

واطلع الرئيس شي، من المسئولين على جهود البلدية في تسريع تطوير الممر التجاري البري البحري الدولي الجديد في غرب الصين، وتنفيذ مشاريع التجديد الحضري، وضمان وتحسين رفاهية الشعب، وتعزيز عمليات تحديث حوكمة المدينة.

وأكدت بلومبرج، أن الرئيس شي واصل جولته التفقدية للمدن الصينية جنوب غربي الصين حيث زار اليوم الثلاثاء، المجمع اللوجستي الدولي ببلدية تشونجتشينج.

وقالت بلومبرج، إن الرئيس شي زار خلال جولته التفقدية أيضا مركز العمليات الحضرية الرقمية والحوكمة في تشونجتشينج، وذلك من بين مشاريع أخرى.