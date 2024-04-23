جهاز حماية المستهلك: انخفاض سعر لتر الزيت لـ45 جنيها في بورسعيد إنجاز غير مسبوق

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الجولة الميدانية بمحافظة بورسعيد، انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل ملحوظ، قائلا:« بمنتهى الأمانة الأسعار منخفضة والدنيا اختلفت».

وأبدى خلال تصريحات بثت عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، على هامش جولته بالمحافظة، دهشته من انخفاض سعر لتر الزيت إلى 45 جنيهًا، واصفا إياه بـ «الإنجاز غير المسبوق».

وقال: «أنا مش متخيل ولا قادر استوعب ومندهش جدا من سعر لتر الزيت في بورسعيد 45 جنيها إنجاز غير مسبوق، السعر مش موجود غير بورسعيد كنت متوقعا 60 أو 65 جنيها بعد الانخفاض».

وأشاد «السجيني» بجهود اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في ضبط الأسعار بالمحافظة، لافتا أن جهاز حماية المستهلك قام بزيارات ميدانية للمخابز والأفران؛ للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية الجديدة.

ودعا جميع المحافظات إلى حذو حذو محافظة بورسعيد في ضبط الأسعار، لا سيما بعد الانخفاضات الأخيرة في أسعار معظم السلع مثل الخبز والفول بعد انخفاض أسعار طن الدقيق والزيت.

ولفت إلى انخفاض أسعار ساندويتشات الفول الطعمية، قائلا: «توجهت لزيارة المطاعم لمراجعة أسعار ساندويتشات الفول الطعمية، وشاهدنا انخفاض السعر لـ 5 جنيهات، وهو سعر غير موجود إلا في محافظة بورسعيد».