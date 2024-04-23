مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نشعر بالذعر من تقارير وجود مقابر جماعية في غزة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء إنه «يشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة، كذلك التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية هناك».

وندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقاها متحدث بالنيابة عنه، بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية، والتي قال إن معظم ضحاياها من النساء والأطفال.

وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تحذيره من التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح، قائلا إنه قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة، وذلك فقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جثامين 310 شهداء من ثلاث مقابر جماعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسيطينة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى34637 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ أكثر من 34 ألفًا و150، 72%؜ بينهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وبلغ عدد الجرحى ما يزيد على 77 ألفًا و100 جريح، إضافة لآلاف المفقودين.

وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 487 شهيداً، بينهم 122 طفلاً، و4 سيدات، و5 مسنين، و10 شهداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77 ألفًا و143، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا وإصابة 59 آخرين.