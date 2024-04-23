جيش الاحتلال يبلغ فلسطينيين بإخلاء مناطق في شمال قطاع غزة

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين في مناطق ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بإخلاء أماكن سكنهم بدعوى إنها "منطقة قتال خطيرة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "إنذار عاجل إلى المتواجدين في منطقة بيت لاهيا (شمال القطاع) في بلوكات رقم 1778، و1774، و1761، و1765، تتواجدون في منطقة قتال خطيرة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع: "من أجل سلامتكم وأمنكم، يدعوكم جيش الدفاع لإخلاء المنطقة فوراً والتوجه نحو المآوي المعروفة في البلوكات رقم 1770، و1766".

ومنذ فجر الثلاثاء، يشن جيش الاحتلال، قصفا عنيفا على مناطق متفرقة بقطاع غزة بالتزامن مع توغل آلياته في بلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية من شمال القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف منذ الفجر بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا وشرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة بشكل عنيف، ما أسفر عن حركة نزوح كبيرة من هذه المناطق إلى مخيم جباليا.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 200 على شن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية