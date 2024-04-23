استمرت فعاليات ملتقى القاهرة الأدبي السادس في يومه الثالث في قبة الغوري، للحديث عن "الذاكرة والأمل" بدأت الندوة والتي ضمت الكاتب إياكي كابي من چورچيا، والكاتب المصري هشام أصلان، وأدار الندوة الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين.

في البداية، قال إياكي كابي إنه يفضل أن يتحدث بلغته الأم، ليسمع الجمهور لغة الكتاب والأحداث، والمشاعر وطريقة تعبيره في كتابه "سفر الخروج"، منوها أن كل الأحداث حقيقية وعايشها بنفسه، فالرواية يسردها طفل عمره 11 سنة مستخدماً خياله ليحاول أن يفهم الأحداث من حوله، والطفل في الرواية هو الكاتب نفسه.

وعن السرد في الرواية أضاف كابي، أن الأطفال يحاولون أن يربطوا الأحداث مثل الأحجية وهي مزيج بين أحلامه وكوابيسه، يربطها في نهاية اليوم بالأحداث في جورجيا، عن الحرب يقول الكاتب إن الأطفال عندما يشاهدون الحروب تظل عالقة بذاكرتهم ولا يستطيعون التخلص منها.

أما عن الذاكرة يتحدث الكاتب هشام أصلان أنها ليست استعادة للماضي ولكن سؤال القلق على ما يمثله الزمن من خطر على الأشخاص والأماكن، وبتغير الأماكن يعني فقدان للذاكرة، ولكن بالرغم من ذلك تسير الحياة بشكل طبيعي.

وأضاف أصلان، أنا ابن القاهرة، ولدت وعشت فيها، وبالرغم من قسوتها فهي جزء من محبتي للمدينة- فالقاهرة مدينة ملهمة.