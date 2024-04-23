عبدالجليل: دور مدير الكرة في الأهلي ليس الاعتراض على الحكام

يرى محمد عبدالجليل لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الزمالك ضد دريمز الغاني في غانا ستكون صعبة للغاية، متمنيًا أن يتفوق الفريق الأبيض ويحصد بطاقة الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "دور مدير الكرة في النادي الأهلي ليس الاعتراض على الحكام، ويجب أن يتم إصلاح الأجواء في مباريات إفريقيا، وسبق وانسحب الأهلي من بطولات إفريقيا بسبب هذه الأمور".

وأضاف: "فوزي لقجع وباتريس موتسيبي وكاتومبي رئيس مازيمبي متحكمين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما يحدث من جانب البعض غير مقبول في بطولات إفريقيا هذا الموسم".

وواصل: "هناك العديد من حالات التزوير في قطاعات الناشئين، وسبق وتعرضت لهذا الموقف مع نادي مصر المقاصة، وكان في جيلي لاعب أيضا يدعي "سمير" كان مسننًا".

وأكمل: "أعتقد أن الأرقام المتداولة بالنسبة لما يحصل عليه الأهلي من الفيفا؛ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية مبالغ فيها كثيرا".

وزاد: "أنا مطمئن بشأن لقاء العودة بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، وكولر لعب جيدا في لقاء الذهاب خصوصا في اختيار العناصر التي لعبت خلال اللقاء، ولكن لقاء القاهرة يحتاج للهجوم بشكل قوي منذ البداية لتسجيل أهداف مبكرا وحسم الصعود".

وأتم: "من الصعب مشاركة إمام عاشور مع الأهلي أمام مازيمبي، وبيرسي تاو لاعب جيد، وأي مدير فني يحب اللاعبين التي تجيد التحضير بشكل جيد من الخلف ومنهم محمود متولي، الذي شارك وتألق أمام مازيمبي".