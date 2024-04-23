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مالكوم يقود تشكيل الهلال ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 6:58 م

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للزعيم السعودي، تشكيل الهلال ضد العين الإماراتي في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا موسم 2023/24.

ويحتضن ملعب «المملكة أرينا» معقل الزعيم السعودي مباراة الهلال ضد العين ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- حسان تمبكتي- علي البليهي- ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- ميشايل ديلجادو

خط الهجوم: سالم الدوسري- فيليبي مالكوم دي أوليفيرا- صالح الشهري

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة الذهاب بين العين والهلال بفوز الفريق الإماراتي برباعية مقابل هدفين، على ملعب «هزاع بن زايد».


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