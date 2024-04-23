مالكوم يقود تشكيل الهلال ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للزعيم السعودي، تشكيل الهلال ضد العين الإماراتي في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا موسم 2023/24.
ويحتضن ملعب «المملكة أرينا» معقل الزعيم السعودي مباراة الهلال ضد العين ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024، وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد- حسان تمبكتي- علي البليهي- ياسر الشهراني
خط الوسط: روبن نيفيز- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- ميشايل ديلجادو
خط الهجوم: سالم الدوسري- فيليبي مالكوم دي أوليفيرا- صالح الشهري
الجدير بالذكر أن انتهت مباراة الذهاب بين العين والهلال بفوز الفريق الإماراتي برباعية مقابل هدفين، على ملعب «هزاع بن زايد».