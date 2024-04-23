رئيس الوزراء الباكستاني يوقف مسئولين بارزين بسبب التأخير في القضايا الضريبية

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علم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الثلاثاء، بعمليات تأخير "متعمد" في القضايا الضريبية وأمر بإيقاف مفوض الإيرادات الداخلية في إسلام أباد والمسؤولين الآخرين المعنيين، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وقال القسم الإعلامي بمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، إنه أثناء إصدار رئيس الوزراء التوجيه بإيقاف جميع المسؤولين المعنيين ، طلب أيضا بدء تحقيق ضدهم.

يشار إلى أنه بعد فترة وجيزة من توليه منصبه ، وجه رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات فورية في المجلس الاتحادي للإيرادات وقرر الإشراف على العمليات الإصلاحية بنفسه.

وكشفت التفاصيل ، أن هناك قضايا تقدر بمليارات الروبيات متعلقة بالإيرادات الحكومية، معلقة للفصل فيها في محاكم الضرائب.

وكان رئيس الوزراء قد طلب من كبير قضاة باكستان البت في هذه القضايا في أسرع وقت .

وفي الآونة الأخيرة، أحيط رئيس الوزراء علما بإحدى هذه القضايا المعلقة التي طلب فيها أحد محاميي المجلس الاتحادي للإيرادات التأجيل ووجه السلطات المعنية بالتحقيق في المسألة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخزانة الوطنية كانت تعاني بسبب تعليق مثل هذه الحالات التي تنطوي على قضايا ضريبية بمليارات الروبيات.

أوضح شهباز شريف أنه لن يتسامح مع أي نوع من التكاسل في متابعة مثل هذه المسائل القانونية ، وإنه بموجب تعهده للأمة ، سيواصل مراقبة الإصلاحات الضريبية.