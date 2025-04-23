أمريكا وجنوب أفريقيا تجريان محادثات تجارية خلال الأسبوع الحالي

ذكرت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ستجريان خلال الأسبوع الحالي أول جولة محادثات ثنائية تجارية، بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجات جنوب أفريقيا، وتفجر الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وبريتوريا.

وذكرت صحيفة بيزنس داي الجنوب أفريقية أنه من المحتمل أن يقود وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو فريق بلاده في المحادثات.

وتعمل جنوب أفريقيا على إحياء العلاقات مع الولايات المتحدة وتستعد لعقد اتفاق تجاري ثنائي مع ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين.

وقال تاو في وقت سابق من هذا الشهر إن الدول الأفريقية والولايات المتحدة ستعقدان محادثات في يونيو أو يوليو بشأن قانون النمو والفرص في أفريقيا، وهو اتفاق تجاري يوفر إعفاء منتجات الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية الواردة إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أنه سيكون من الصعب إنقاذ هذا الاتفاق.