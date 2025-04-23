حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والكافيهات من شوارع حي شرق مدينة نصر

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شن رئيس حي شرق مدينة نصر، اللواء أحمد جودة، بالتنسيق مع فريق عمل إدارة الاشغالات والمحلات والبيئة والمتابعة الميدانية حملة مكبرة لرفع اشغالات الباعة الجائلين والكافيهات وإزالة المخالفات ورفع كفاءة النظافة وغلق وتشميع المحلات التجارية المخالفة بشارع عباس العقاد وجاري متابعة رفع ما يستجد من مخالفات بشوارع الحي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية في إعلاء كلمة القانون والتصدي لكل أنواع المخالفات، ورفع جميع الإشغالات وتلبية شكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتوائم مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.