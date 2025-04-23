الرئيس الإندونيسي يرسل مبعوثا لحضور جنازة البابا فرنسيس

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يعتزم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إرسال مبعوث لحضور جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس في الفاتيكان بروما في 26 أبريل.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية براسيتيو هادي، اليوم الأربعاء، أن من غير المرجح أن يتمكن الرئيس من حضور الجنازة شخصيا، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

قال هادي، للصحفيين: "لأسباب عدة، من المرجح ألا يتمكن الرئيس من حضور جنازة البابا شخصيًا.. ويعتزم إرسال مبعوثا".

وأضاف أنه ينتظر حاليا نتائج التنسيق بشأن التأكد من الحضور واختيار مبعوث الرئيس الذي سيتوجه لاحقا إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس.