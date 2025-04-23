كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى إلى 122.4 مليون دولار خلال عام 2024 ، مقابل 161.9 مليـون دولار خلال عام 2023 .

ويأتى ذلك حرصاً من الجهاز على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، حيث يعقد مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب الإحصاء، بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لجيبوتى 108.6 مليـــون دولار خــلال عام 2024، مقابل 152.3 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتى 13.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 9.6 مليون دولار خلال عام 2023.

وجاءت الأسمدة فى مقدمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى جيبوتى خلال عام 2024 بقيمة صادرات 62.3 مليون دولار، يليه منتجات مطاحن ( دقيق ونشا حبوب ) بقيمة 8.6 مليون دولار، ثم الزيوت العطرية ومحضرات التجميل بقيمة 6.3 مليون دولارـ وصابون ومحضرات غسيل بقيمة 6.1 مليون دولار، والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 4.6 مليون دولار.

فيما جاءت الحيوانات الحية فى مقدمه أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من جيبوتى خلال عام 2024 بقيمة 13.8 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 2.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 42 ألف دولار خلال العام المالى2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جيبوتى 670 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جيبوتى 753 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين بمصر 71 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 44 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان جيبوتى 1.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة جيبوتى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 225 مصري حتى نهاية عام 2023 .