السوداني: العلاقات العراقية - الفرنسية متينة وفي تطور واضح

وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، العلاقات العراقية الفرنسية بأنها "متينة وفي تطور واضح".

وأشاد السوداني، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والوفد المرافق له، بالعلاقات المتينة مع فرنسا التي تطوّرت بشكل واضح منذ نحو سنتين بعد الزيارة إلي باريس وتوقيع الاتفاق الستراتيجي بين البلدين.

كما رحب بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العراق وأهمية التقارب في وجهات النظر بين العراق وفرنسا في ما يتعلق بالمنطقة ورغبة العراق بعقد منتدى الأعمال العراقي الفرنسي في بغداد.

ودعا السوداني، إلى أهمية الاستقرار في المنطقة وفي سوريا على وجه الخصوص، واعتماد مبدأ المواطنة والتعايش السلمي ومشاركة جميع المكوّنات في حكم هذا البلد.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي، بما تقوم به الحكومة العراقية الحالية من تحويل العراق إلى بلد ناجح وجاذب للعمل الاستثماري، ما يرفع مؤشراته في التصنيفات الآمنة.

وأكد ضرورة تنسيق المواقف مع العراق كونه بلدا محوريا، وتعزيز العلاقات معه، ولاسيما في الجانب الاقتصادي، وتشجيع الشركات الفرنسية للعمل بالعراق.

وأشار إلى التزام فرنسا بالتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في ضوء الاتفاقيات الثنائية الموقعة الخاصة بالتجهيزات العسكرية.

وقال وزير الخارجيَّة الفرنسي، إن الحكومة الفرنسية تشاطر العراق في موقفه من التطورات في سوريا والمنطقة.