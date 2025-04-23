13 فنانا في معرض تارو بجاليري كايرو أرت في الزمالك: الفن كحالة للتأمل والأسئلة

يفتتح جاليري كايرو أرت بالزمالك معرضًا جماعيًا للفن التشكيلي بعنوان "تارو"، وذلك في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، بمشاركة 13 فنانًا من مختلف الأساليب والرؤى، هم: أحمد رجب صقر، أحمد شعبان، أحمد مجدي، آلاء نجم، أيمن لطفي، جيهان فايز، عماد عبد الوهاب، كريم نبيل، محمد عيد، محمود حامد، محمود حمدي، مصطفى البنا، وهند الفلافلي.

وأوضح منسق المعرض، الفنان محمد إبراهيم توفيق، أن المعرض يستهدف استكشاف الصورة الفنية بشكل يتجاوز التمثيل البصري التقليدي، ليخلق حالة تأملية في العلاقة بين الفن والإدراك، معتبرًا أن الأعمال المعروضة تمثل دعوة للتأمل، لا للتفسير أو التنبؤ.

وأضاف أن "تارو" لا يسعى لتقديم إجابات أو رموز غيبية، بل يقدم أعمالًا فنية خالصة تدفع المتلقي لقراءة الصور كما تُقرأ الأحلام، حيث تثير تساؤلات نابعة من داخل الذات، وتعيد تشكيل وعينا وتفاعلنا مع ما نراه.

ومن المنتظر أن يعكس المعرض تنوعًا في الأساليب والخامات والتقنيات، بما يعزز من ثراء التجربة البصرية والتأملية للزوار.