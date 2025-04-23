الرئيس السوري يقدم التعازي في رحيل بابا الفاتيكان 

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم الرئيس السوري أحمد الشرع، التعازي في رحيل بابا الفاتيكان فرنسيس.

ونقلت صفحات تابعة لرئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشرع قدم التعازي إلى الطائفة الكاثوليكية الرومانية برحيل البابا فرنسيس.

وقال الشرع في بيان تعازيه "أتقدم بالتعازي إلى الطائفة الكاثوليكية الرومانية برحيل البابا فرنسيس. وعلى مدى السنوات، وقف البابا فرنسيس إلى جانب الشعب السوري في أحلك أوقاته، ورفع صوته باستمرار ضد العنف والظلم اللذين استهدفا الشعب السوري".

وتابع "لقد تجاوزت دعواته الحدود السياسية، وسيبقى إرثه في الشجاعة الأخلاقية والتضامن حيّاً في قلوب الكثيرين في وطننا".