عمر أبو الهنا يفوز بالمركز الثاني في التصفيات النهائية بمسابقة Open Podium Overijssel الهولندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الطالب عمر أبو الهنا المقيد بالمعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار بالمركز الثاني في التصفيات النهائية بمسابقة Open Podium Overijssel للمواهب الفنية، والتي تقام على مستوى هولندا.

وهنأت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون عمر أبو الهنا بفوزه بالمركز الثاني في المسابقة.

يُذكر أن مسابقة Open Podium Overijssel هي مسابقة سنوية لاكتشاف ودعم المواهب في الفنون الأدائية، تُقام في مقاطعة أوفرايسل "Overijssel" الهولندية وتنظمها 3 مسارح رئيسية: Schouwburg Hengelo، وDeventer Schouwburg، وZwolse Theaters.

وتهدف المسابقة إلى إعطاء منصة للمواهب سواء كانت ناشئة أو متمرسة، في مجالات متعددة مثل: الموسيقى، الرقص الكاباريه "الفكاهة الأدائية"، الكلمة المنطوقة "Spoken Word" والفنون المسرحية الأخرى.

وعزف عمر أبو الهنا مقطوعة "حيرت قلبي معاك" لأم كلثوم بتوزيع جديد أبهر لجنة التحكيم؛ مما جعله يحصل على المركز الثاني فى المسابقة، وفاز بدرع المسابقة متصدرا بذلك الفرق الأجنبية المشاركة.