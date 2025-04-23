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أشاد المعتصم سالم، نائب المدير الرياضي بنادي بيراميدز، بإبراهيم عادل، نجم الفريق، مؤكدا أنه قوة لا يستهان بها، ومشيرا إلى أن أورلاندو بايرتس يلعب بشكل أفضل خارج ملعبه.

قال المعتصم سالم في برنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" يورتيتش مدرب بيراميدز لا يغير أسلوب لعب الفريق إلا في أضيق الحدود وفقا للظروف".

أضاف:" فريق أورلاندو يمتاز بالخطورة خارج ملعبه وهو ما ظهر منذ مبارياته في دور المجموعات ويلعب خارج ملعبه بشكل أفضل".

تابع:" أورلاندو يُجيد لعب المباريات الكبيرة وهو شاهدناه أمام الأهلي في دوري المجموعات".

أشار:" فريق صن داونز يلعب خارج ملعبه أيضا بشكل أفضل ولكنه ليس بنفس مستواه في المواسم السابقة".

أكد:" إبراهيم عادل قوة لا يستهان بها وأهو أفضل لاعب في مصر خلال الوقت الحالي وهذا الأمر بالأرقام لأنه مؤثر مع بيراميدز ومنتخب مصر".

واصل:" إبراهيم عادل وإمام عاشور كل منهم مؤثر مع فريقه".

أتم:"بيراميدز تعلم من الدورس السابقة ومن خروجه من دور المجموعات في بطولة أفريقيا الموسم الماضي واكتسب خبرات كبيرة