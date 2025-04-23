جنايات دمنهور: الحكم بالإعدام شنقا على 3 أشخاص قتلوا سائقا لسرقة 6 إطارات

قضت محكمة جنايات دمنهور" الدائرة ١٣"، بالحكم بالإعدام شنقا على كل من "نادي.ن، 49 سنة"، و"إسلام.م، 32 سنة"، "عماد.س، 45 سنة"، وذلك على خلفية قتلهما سائق سيارة بقطعة حديد بعد اكتشافهما تواجده بمفرده داخل السيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي، ثم توثيقه بالحبال والاستيلاء على 6 إطارات.

كما عاقبت المحكمة "علاء.خ، 25 سنة"، بالحبس لمدة سنتين لقيامه بإخفاء المسروقات التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشارين هشام شريف الشريف، وتامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد حسن، وأمانة سر إبراهيم محمد متولي.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، وذلك بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والغربية، من كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولاً داخل سيارته بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم سائقًا و3 عاطلين تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة على الطريق الصحراوي القاهرة- الإسكندرية.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بقتل المجني عليه بقطعة حديد بعد اكتشافهم تواجده بمفرده داخل السيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي، ثم قاموا بتوثيقه بالحبال والاستيلاء على 6 إطارات وترك السيارة عقب السير بها في مكان العثور عليها.

وترجع أحداث الواقعة بتلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز أبو المطامير، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالي قرية العشرة آلاف بوجود سيارة نقل تريلا متوقفة على جانب الطريق ووفاة قائدها داخل كابينة السيارة.

وتبين لضباط مباحث أبو المطامير توقف السيارة رقم "س م أ 4851"، و"س أ ل 2658" نقل تريلا محملة بكونتينر بلاستيك خام تابعة لإحدى شركات الملاحة والخدمات، كما تبين وجود جثة قائدها "محمد ح م، 60 سنة، سائق ومقيم دائرة قسم الأربعين بالسويس".

وبمناظرة الجثة، تبين وجود عدة إصابات عبارة عن جرحين رضيين بالرأس، وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



فيما وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط مباحث أبو المطامير والأمن العام وفرع البحث الجنائي بالنوبارية لكشف غموض الواقعة، وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة الذين تبين أنهم كل من "نادي.ن، 49 سنة عاطل"، ومقيم مينا البصل الإسكندرية، و"إسلام.م، 32 سنة" عاطل، ومقيم مينا البصل الإسكندرية،"وعماد.س، 45 سنة"، سائق، ومقيم مينا البصل الإسكندرية، و"علاء.خ، 25 سنة" عاطل ومقيم مركز زفتى الغربية، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.