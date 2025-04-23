صورة واحدة من صلاح تُنعش آمال جماهير ليفربول بشأن مستقبل أرنولد

في وقت ازدادت فيه الشكوك حول رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد عن ليفربول، جاء النجم المصري محمد صلاح ليشعل مواقع التواصل بصورة مفاجئة أعادت الأمل للجماهير في بقاء الظهير الإنجليزي مع "الريدز".

الصورة التي جمعت صلاح بأرنولد داخل مركز تدريب النادي، ونُشرت بعد ثلاثة أيام من الفوز على ليستر سيتي، حملت أكثر من مجرد ابتسامة. فقد جاءت بعد فترة من الغموض، خاصة أن صلاح – المعروف بعادته في التقاط صور سيلفي مع نجوم الفريق بعد كل انتصار – تجاهل الاحتفال بأرنولد عقب تسجيله هدفًا حاسمًا في اللقاء الأخير.

تأخر الصورة أثار التكهنات، خصوصًا مع تداول أنباء قوية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع أرنولد، في ظل انتهاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري. ومع ذلك، جاءت اللقطة المنتظرة لتغذي آمال الجماهير وتطلق موجة من التفسيرات العاطفية.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" عن تفاعل جماهير الريدز مع الصورة، حيث عبّر أحد المشجعين ساخرًا: "استغرق صلاح 3 أيام لنشر الصورة، فهل وقع ترينت عقدًا لـ3 سنوات؟". فيما علّق آخر: "يبدو أن ترينت تراجع عن قراره، هذه الصورة تقول كل شيء".

رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، فإن تلميحات مثل هذه باتت جزءًا من لغة التواصل بين اللاعبين والجماهير، لتصبح صورة واحدة كافية لإحياء الآمال في ميركاتو صاخب يترقبه عشاق ليفربول.