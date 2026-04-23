جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات الدراسة الرسمية للقادة الجدد

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الدراسة الرسمية للقادة الجُدد والدراسة الرسمية للمعلومات الأولية لمساعدي ومساعدات قادة الجوالة، وذلك بمركز التدريب الكشفي والإرشادي بالجامعة، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأكد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية، وعلى رأسها أنشطة الجوالة، لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتأهيله ليكون قائدا واعيا قادرا على تحمل المسئولية وصنع القرار.

وأضاف أن تنظيم مثل هذه الدراسات يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لإعداد جيل من القادة يمتلك مهارات القيادة والعمل الجماعي، ويسهم بفاعلية في خدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن المشاركة في أنشطة الجوالة تسهم في ترسيخ قيم التطوع والانتماء، وتنمية روح التعاون والعمل بروح الفريق، فضلا عن إكساب الطلاب مهارات الاعتماد على النفس، والقدرة على مواجهة التحديات، داعيا جميع الطلاب إلى الانخراط في مختلف الأنشطة الكشفية والإرشادية لما لها من أثر إيجابي على تنمية الشخصية وبناء الوعي الوطني.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن نشاط الجوالة يُعد من أهم الأنشطة الطلابية التي تسهم في إعداد الطلاب للحياة العملية، من خلال تعزيز قدرتهم على التكيف مع مختلف الظروف، وخدمة المجتمع، والعمل بروح الفريق، إلى جانب تنمية الحس الوطني والمسئولية المجتمعية لديهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.

ومن جانبه، صرح الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بأن هذه الدراسات تمثل أحد الركائز الأساسية لإعداد قيادات طلابية متميزة في مجال الجوالة، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي تم تصميمه وفق أحدث الأساليب الكشفية والإرشادية، بما يضمن تأهيل المشاركين علميا وعمليا.

وتضمنت فعاليات الدراسة مجموعة متنوعة من الجلسات والبرامج التدريبية، شملت التعريف بتاريخ الحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها، وتنمية المهارات الكشفية والإرشادية، والتدريب على التخطيط وإدارة المخيمات، والإسعافات الأولية، وتقاليد تحية العلم، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، واتخاذ القرار في المواقف المختلفة، حيث تم تنفيذ هذه البرامج على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة تدريب الجمعية الإقليمية للكشافة والمرشدات بكفر الشيخ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب المشاركين، وإعدادهم بشكل متكامل لقيادة الفرق الكشفية داخل الجامعة وخارجها.