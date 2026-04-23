البيت الأبيض: ترامب لم يحدد مهلة لتلقي مقترح من الجانب الإيراني

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لقناة "فوكس نيوز" إن استيلاء إيران على سفينتين لا يُعد انتهاكا لشروط الهدنة، لأن "هاتين ليستا سفينتين أمريكيتين أو إسرائيليتين، بل سفينتان دوليتان."

وأشارت ليفيت، في حديثها للصحفيين، إلى أن ترامب لم يحدد مهلة لتلقي مقترح من الجانب الإيراني.

وأضافت: "في نهاية المطاف، سيحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة الجدول الزمني."

وفي العاصمة الإيرانية، طهران، يواجه كثيرون حالة من عدم اليقين.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الذي التقى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في باكستان في وقت سابق الشهر الجاري، إن وقف إطلاق النار الكامل "يكون ذا معنى عندما لا يُنتهك بحصار "يحتجز الاقتصاد العالمي كرهينة".

وأضاف قاليباف عبر منصة "إكس" أن "إعادة فتح مضيق هرمز أمر مستحيل في ظل هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار".

وقال مجتبى فردوسي بور، رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في مصر، في وقت سابق لوكالة أسوشييتد برس (أ ب) إنه لن يتم إرسال أي وفد إلى باكستان ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها.