ضبط 3 أطنان لبن فاسد ومواد خطرة داخل مصنع ألبان غير مرخص في أسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضبط مصنع ألبان غير مرخص بمركز القوصية، بحوزته كميات كبيرة من اللبن الفاسد ومواد كيميائية خطرة تُستخدم في إعادة تدويره بطرق غير مشروعة، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها أجهزة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكد المحافظ، أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى وخطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشددًا على استمرار التصدي بكل حزم لكل صور الغش التجاري، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير صالحة أو مجهولة المصدر؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الحملات التموينية التي تنفذها مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وأحمد سيد، ومحمد خلف، وأحمد مصطفى، مفتشي الإدارة العامة للرقابة التموينية، تواصل جهودها بشكل مكثف، إذ نجحت إدارة تموين القوصية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، في ضبط مصنع يقوم بإعادة تصنيع منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في مخالفة جسيمة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة، عن التحفظ على نحو 3 أطنان من اللبن منتهي الصلاحية كانت معدة لإعادة التصنيع، بجانب 4 جراكن من مادة بيروكسيد الهيدروجين (H₂O₂)، والتي تُستخدم بطرق غير قانونية لإخفاء فساد المنتجات وإعادة طرحها في الأسواق بمظهر سليم.

وجرى ضبط 37 جركنًا بلاستيكيًا فارغًا، وخزان من الستانلس ستيل، وخزان آخر بسعة 2 طن، بالإضافة إلى موتورين كهربائيين و2 تروسيكل، تُستخدم جميعها في عمليات التصنيع المخالف.

وتُعد مادة بيروكسيد الهيدروجين من المركبات الكيميائية شديدة الخطورة عند استخدامها في الأغذية، إذ قد تسبب أضرارًا صحية جسيمة تشمل التهابات حادة بالجهاز الهضمي وتقرحات بالمعدة والأمعاء، وقد تصل إلى نزيف داخلي يهدد حياة الإنسان.

وأكد المحافظ، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكل مراكز وقرى المحافظة، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.

ودعا محافظ أسيوط، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات غش تجاري أو سلع مشكوك في صلاحيتها، دعمًا لجهود الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.