متسلق أمريكي ثالث قتيل فوق جبل إفرست هذا الموسم

قال مسؤول في قطاع السياحة في نيبال، اليوم الخميس، إن متسلقا أمريكيا لقي حتفه أثناء نزوله من أعلى قمة جبل إفرست، ليكون بذلك ثالث متسلق يقضي نحبه خلال فترة التسلق في موسم الربيع لهذا العام فوق أعلى قمم الجبال في العالم.

وذكر جيانيندرا شريستا، المسؤول السياحي الذي يعمل في معسكر قاعدة إفرست، أن المواطن الأمريكي البالغ من العمر 55 عاما، توفي أمس الأربعاء على الجانب الجنوبي من القمة.

وأوضح شريستا إن متسلقا أيرلنديا لقي حتفه أيضا بعد سقوطه فيما يطلق عليه "منطقة الموت"، التي تقع على ارتفاع 8000 متر. كما توفي متسلق هندي أثناء نزوله من قمة إفرست الأسبوع الماضي.

وكان أكثر من 200 متسلق تمكنوا أمس الاربعاء من الوصول إلى القمة التي يصل ارتفاعها إلى ارتفاع 8848 مترا، بحسب شريستا.

ويشار إلى أن الظروف المناخية خلال العام الحالي تتسم بالخطورة، حيث تسببت الرياح القوية وتساقط الثلوج بكثافة في تأخير محاولات الوصول إلى القمة.

الخميس 23 مايو 2019 10:35

كاتمندو - د ب أ

قال مسؤول في قطاع السياحة في نيبال، اليوم الخميس، إن متسلقا أمريكيا لقي حتفه أثناء نزوله من أعلى قمة جبل إفرست، ليكون بذلك ثالث متسلق يقضي نحبه خلال فترة التسلق في موسم الربيع لهذا العام فوق أعلى قمم الجبال في العالم.

وذكر جيانيندرا شريستا، المسؤول السياحي الذي يعمل في معسكر قاعدة إفرست، أن المواطن الأمريكي البالغ من العمر 55 عاما، توفي أمس الأربعاء على الجانب الجنوبي من القمة.

وأوضح شريستا إن متسلقا أيرلنديا لقي حتفه أيضا بعد سقوطه فيما يطلق عليه "منطقة الموت"، التي تقع على ارتفاع 8000 متر. كما توفي متسلق هندي أثناء نزوله من قمة إفرست الأسبوع الماضي.

وكان أكثر من 200 متسلق تمكنوا أمس الاربعاء من الوصول إلى القمة التي يصل ارتفاعها إلى ارتفاع 8848 مترا، بحسب شريستا.

ويشار إلى أن الظروف المناخية خلال العام الحالي تتسم بالخطورة، حيث تسببت الرياح القوية وتساقط الثلوج بكثافة في تأخير محاولات الوصول إلى القمة.