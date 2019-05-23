حزب بهاراتيا جاناتا يتوجه نحو تحقيق فوز كبير في الانتخابات العامة الهندية

أفادت نتائج الفرز الأولي الصادرة عن اللجنة الانتخابية في الهند، بتقدم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارندرا مودي، حيث يقترب مودي بذلك من الفوز بفترة ثانية.

وأظهرت بيانات اللجنة الانتخابية تقدم حزب بهاراتيا جاناتا بعد حصوله على 200 مقعد، في حين حصل منافسه حزب المؤتمر الوطني على 50 مقعدا.

وأفادت شبكة ان دي تي في بأن التحالف الديمقراطي الوطني الذي يقوده حزب بهاراتيا فاز بــ 342 مقعدا. ويشار إلى أن الحزب أو الائتلاف السياسي في حاجة لـ 272 مقعدا على الأقل لكي يحظى بالأغلبية في البرلمان.

واحتفل أعضاء حزب بهاراتيا بمقر الحزب، وقاموا بإشعال الألعاب النارية وقرع الطبول، كما كتب رئيس الحزب أميت شاه تغريدة قال فيها " حكومة برئاسة مودي مجددا".

وكتب مودي على توتير" معا سوف نبنى هند قوية وشاملة"، وأضاف" الهند تفوز مجددا".

وينظر لهذه الانتخابات على أنها بمثابة استفتاء على مودي، الذي فاز حزبه بأغلبية في الانتخابات الأخيرة. ويعتمد حزب بهاراتيا جاناتا صورة كبيرة على شعبية مودي.

وشهدت الانتخابات العامة الهندية، التي تعد أكبر ممارسة للديمقراطية في العالم، مشاركة 605 مليون مواطن، أي 67 % من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات.

وتنافس أكثر من 8000 مرشح لشغل 542 مقعدا في الانتخابات التي تألفت من سبع مراحل، وبدأت في 11 أبريل الماضي وانتهت في 19 مايو الجاري.