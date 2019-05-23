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إيران: حاملة الطائرات «إبراهام لنكولن» ابتعدت عن سواحلنا

طهران - أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 مايو 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 8:54 م

قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي إن حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لنكولن) ابتعدت عن سواحل إيران لمسافة بعيدة، مرجحًا ذلك "لخشيتها من الصواريخ الإيرانية".

وأضاف خانزادي - في تصريح اليوم الخميس، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن القوات الأمريكية تستعرض قوتها من خلال إرساء تجهيزاتها العسكرية في شمال المحيط الهندي من حاملات طائرات وبارجات، لكنها لم تجرؤ على الدخول إلى مياه الخليج".

وأشار إلى أن أمريكا لا تملك الجرأة على مواجهة إيران، مضيفًا: "لقد توقفت حاملة الطائرات الأمريكية على بعد 700 كم من حدودنا".


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