إيران: فتح المتاحف غدا والمزارات الدينية بعد عيد الفطر

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، حزمة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف القيود المُطبقة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أبرزها فتح المتاحف والأماكن الأثرية بداية من غد الأحد، وإعادة فتح أبواب المزارات الدينية أمام الزوار بعد عيد الفطر.

وقال روحاني - خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا - إن مرحلة السيطرة على فيروس كورونا بدأت ويمكن القول إن ما يقرب من 10 محافظات في حالة جيدة، وهي في مرحلة الاحتواء، حسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وقرر روحاني إعادة فتح المزارات الدينية وساحاتها الواسعة أيضا في جميع أنحاء إيران بعد عيد الفطر مباشرة، على أن تفتح أبوابها للزوار بعد شروق الشمس بساعة واحدة وإغلاقها قبل غروب الشمس بساعة واحدة، كما أعلن عن إعادة فتح المتاحف والأماكن التاريخية والأثرية بداية من غدا مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية.

ولفت إلى أنه ابتدءا من السبت المقبل سيكون دوام جميع الموظفين من الساعة 7:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر، وعلى هذا الأساس فإن دوام جميع موظفي الحكومة سيكون في دوائرهم.

وأشار إلى أن الأمن الجماعي في إيران لا يزال متدنياً ويجب رفع مستوى التعليم والدقة لدى الشعب الإيراني، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وعودة الحياة مع مراعاة التعليمات الصحية.

وأوضح روحاني نتائج إجراءات الحكومة في وجه فيروس كورونا، قائلا إن معدل الوفيات آخذ في الانخفاض وكذلك مدة إقامة المصابين في المستشفيات، بينما تكثف وزارة الصحة جهودها لتحديد المصابين، لافتا إلى أن "88% من وفيات فيروس كورونا حدثت لمصابين كانت لديهم أمراض مزمنة مثل القلب والأوعية الدموية والسكري".

جدير بالذكر أن إيران سجلت، اليوم السبت، 59 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيران حتى الآن 7359 حالة، فيما سجلت 1869 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 133 ألفا و521 حالة بينها 2633 حالة في وضع حرج.