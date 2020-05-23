الأمم المتحدة: إعصار امفان أثر على نحو 10 ملايين شخص في بنجلاديش

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن التقارير الأولية تفيد بأن إعصار "أمفان" الذى ضرب مناطق بين الهند وبنجلاديش أثر على نحو 10 ملايين شخص فى بنجلاديش وإنه فى الوقت الذى لقى فيه 72 شخصا حتفهم فى الهند و25 آخرين في بنجلاديش فإن نحو نصف مليون أسرة قد فقدت منازلها.

وذكر المكتب، فى بيان وزعه اليوم السبت فى جنيف، أن العاصفة التى ضربت تلك المناطق جاءت مع رياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت فى دمار المحاصيل إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المدن والبلدات التى يعمل الكثير منها فى مكافحة وباء كورونا، لافتا إلى وجود نحو 26 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس فى بنجلاديش وحوالى 400 حالة وفاة.

وذكر بيان المكتب الأممى، أن حكومة بنجلاديش أجلت نحو مليونى شخص قبل بدء العاصفة حيث تم إنشاء قرابة 12 ألف ملجأ من الأعاصير تحوى معدات الوقاية من فيروس كورونا فى حين تم إجلاء نحو مليون شخص فى الهند، ومن المتوقع أن يكون لدخول المياه المالحة تأثيرا شديدا على سبل العيش فى تلك المناطق خلال العامين أو الثلاث القادمة، ويعمل شركاء الأمم المتحدة فى المجال الإنسانى والسلطات الحكومية لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة فى حالات الطوارئ.