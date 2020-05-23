 بث مباشر.. آخر صلاة تهجد خلال شهر رمضان من الجامع الأزهر - بوابة الشروق
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بث مباشر.. آخر صلاة تهجد خلال شهر رمضان من الجامع الأزهر


نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 12:37 ص | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 12:37 ص

عرضت صفحة الأزهر الشريف، على موقعها الرسمي بموقع "يوتيوب"، بثا مباشرا لأداء صلاة التهجد من جامع الأزهر بالقاهرة.

جدير بالذكر أن صلاة التهجد المقامه حاليا في الجامع الأزهر، هي صلاة التهجد الأخيرة في شهر رمضان 1441 هجريا.

 


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