ائتلاف الحكومة الألمانية يتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إصلاحات

توصل قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى اتفاق بشأن حزمة من الإصلاحات خلال اجتماع عقد، الأربعاء، وفقا لما أفاد به مصدر مطلع على المحادثات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في وقت متأخر من المساء.

ومن المقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق خلال مؤتمر صحفي يعقد صباح اليوم الخميس.

وجاء الاتفاق بعد أكثر من سبع ساعات من المباحثات بين تكتل المستشار الألماني فريدريش ميرتس المحافظ، الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى تيار يسار الوسط.

وكان الائتلاف الحاكم قد أمضى الأشهر الماضية في إعداد حزمة إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا، وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر، والمساعدة في إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد فترة طويلة من ضعف النمو الاقتصادي.