المجر تخفف القيود بعد تطعيم 5 ملايين شخص ضد فيروس كورونا

تعمل المجر على تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا بعد أن تجاوزت حملة التطعيمات الأولى حاجز ال 5 ملايين شخص في نهاية الأسبوع من إجمالي عدد سكانها البلغ 8ر9 ملايين نسمة .

وتم إلغاء ارتداء الأقنعة الواقية بصورة إجبارية في الأماكن المفتوحة والمكشوفة وحظر التجوال ليلا ، في حين سيستمر ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة المغطاة مثل المحال والشركات التجارية ووسائل النقل العام.

وسيظل السفر السياحي مقيدًا ، باستثناء أولئك الذين تم تطعيمهم في دولة تعترف بودابست بشهادات التطعيم فيها. وتشمل هذه الدول حاليًا رومانيا وصربيا ومونتنيجرو وكرواتيا وسلوفينيا وتركيا والبحرين.

وجعلت الحكومة المجرية تخفيف القيود يعتمد على التقدم الذى تم إحرازه في التطعيم وليس على عدد حالات الإصابة . وتستخدم المجر لقاحات من روسيا والصين إلى جانب اللقاحات المعتمدة للاتحاد الأوروبي ككل.