مسؤول إسرائيلي: لو كان ثمن اغتيال قائد القسام الدخول في حرب ثانية فلا مشكلة لدينا

قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن إسرائيل ستعمل بكل جهد للقيام بعملية استخباراتية لاغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.



وبحسب موقع العربية نت، أضاف المسؤول: "لو كان ثمن الوصول لمحمد الضيف الدخول في حرب ثانية فلا مشكلة لدينا".



وكان وزير دفاع إسرائيل بيني جانتس قد أكد أن اغتيال القائد العام لكتائب القسام سوف يتم بنجاح في عما قريب.



وأشار إلى أن جميع قيادات حماس المسؤولين عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل ليسوا في أمان.



وكان الضيف قد نجا من محاولتي اغتيال خلال جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة.