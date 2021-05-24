محافظ الإسكندرية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، اليوم الأحد، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث أكدا على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع تنفيذها برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وأشار الشريف، إلى أنه سيتم تدريب المتدربين بشكل عملي لمدة شهرين في كافة إدارات المحافظة والأحياء وتعريفهم بآلية العمل بها، مؤكدا دعمه الكامل لهم لإنهاء فترة تدريبهم على أكمل وجه، لافتا إلى أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذي يهدف لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، ما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.

يأتي ذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوبة لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.