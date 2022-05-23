الخشت: التغيرات المناخية ليست ترفا وتتصدر أولوياتنا لأنها تؤثر على مستقبل الأرض وحياة البشرية

افتتح الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، فعاليات المؤتمر المشترك بين الجامعتين حول "مصر المستقبل الفرص والتحديات - التغيرات المناخية مصر 2022" والذي عقد بجامعة النهضة ببني سويف.

قال الدكتور محمد الخشت إن التغيرات المناخية ليست ترفا وليست موضوعا ثانويا بل هي أمر ضروري والاهتمام بها يجب أن يكون في المقام الأول وفى صدارة الأولويات لأنه يؤثر تأثيرًا مستقبليا على كوكبنا ويرتبط بوجود البشرية.

كما استعرض الدكتور محمد الخشت، دور جامعة القاهرة ومساهمتها في قضية المناخ، بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022.

وقال إن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي استحدثت برامج جديدة في مجال العلوم البيئية، بالإضافة إلى تمويل مشروع بحثي للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي للتحكم في حالات الطوارئ المناخية.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة، أقامت ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب في مختلف الكليات حول قضايا تغيرات المناخ، وأطلقت دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وأطلقت مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، وتنظيم ندوة كبرى حاضر فيه الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ المصرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ .

وأوضح أنه يتم حاليًا الإعداد لتنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة على مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجانب العمل على تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان المصري حول تغيرات المناخ وتأثيراتها المختلفة.

ووجه الدكتور حسام الملاحي، كلمة للطلاب قال فيها إن ملف المناخ من الملفات المهمة في الوقت الحالي، وأن الشباب هم الذين يجب عليهم الوقوف أمام هذا التحدي بأفكارهم وحلولهم.

ووجه رئيس جامعة النهضة، رسالة إلى طلاب الجامعتين بأن لايخافوا من المستقبل، مؤكدًا لهم أنه بعد الانتكاسات تأتي الانتصارات وعليهم الاستعداد دائما والعمل وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

يذكر أن مؤتمر "مصر المستقبل.. الفرص والتحديات - التغيرات المناخية مصر 2022" يأتي في إطار اهتمام الجامعتين بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وتضمن المؤتمر 4 محاور هي: التغييرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغييرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات فى رفع الوعي بالتغييرات المناخية.

وضم المؤتمر محاضرين من جهات متعددة، منها وزارات الخارجية والبيئة والصحة والتعليم العالي، ويشارك فيه نحو 100 طالب وطالبة من جامعتي القاهرة والنهضة، كما يتضمن المؤتمر لقاءات تعارف، وجلسات، ومحاضرات، ومسابقات وزيارات ميدانية، كما تم إطلاق مسابقة بحثية للطلاب في بعض الموضوعات الخاصة بقضية المناخ.