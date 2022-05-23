صحة المنيا: إجراء 5236 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار خلال شهر أبريل

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أجرت مديرية الصحة بالمنيا، 5236 عملية جراحية خلال الفترة الأول من إبريل حتى 30 أبريل.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 5236 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية أبريل 2022، منها 2350 عملية جراحة عيون و484 جراحة مخ وأعصاب، و320 عملية جراحة الأورام، و1536 قسطرة قلبية، و155 قلب مفتوح، و247 جراحة العظام، و110 جراحات أوعية دموية وقسطرة طرفية، و26 قسطرة بالمخ، و8 زراعات قوقعة.

وأشار إلى التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة أيريني عادل نجيب مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة نفذت بمشاركة 18 مستشفى داخل المحافظة منها: مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا، ومستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومستشفى مصر المحبة، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط، ومستشفى دار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، ومستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى المنيا الوطني، ومستشفى الصفوة ببني مزار، ومستشفى رمد بني مزار.