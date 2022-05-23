ممثل المملكة العربية السعودية بدورة اتحاد الإذاعات الإسلامية: أكاديمية الأوقاف الدولية منارة تنويرية نعتز بها جميعًا

وجه الإعلامي علي صالح سالم من هيئة الإذاعة بالمملكة العربية السعودية الشكر لوزارة الأوقاف على هذه الدورة المتميزة.

وأكد صالح خلال تكريم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من اتحاد الإذاعات الإسلامية، أنه ممتن لمصر وشعبها، وأنه لم يشعر بأي غربة أثناء إقامته خلال أيام الدورة بمصر الشقيقة، قائلًا: مصر بلدنا الثاني وقد أكرمنا في الأكاديمية كرمًا بالغًا، وهذه الدورة تعد من أهم الدورات الرائدة المتميزة التي نعتز بها كثيرًا، فأكاديمية الأوقاف الدولية منارة تنويرية نعتز جميعًا بما تملكه من خبرة عالية وأداء شديد التميز.

وتابع: فقد شهدنا دورة علمية متميزة وتواصلًا مع علماء ومفكرين وأدباء في مجالات شتى بكل ما تحمله هذه الدورة من تواصل وتنوع في الفكر مع العلماء والأدباء والمثقفين، مع ما صاحبها من جولات ميدانية كشفت لنا مدى التطور الذي تمر به جمهورية مصر العربية في الوقت الراهن، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف المصرية على ما قدمته لهم خلال هذه الدورة سواء من مادة علمية أم من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.