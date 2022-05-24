جونسون المتهم بالتورط في بارتي جيت يكذب بعد ظهور صور جديدة وبحوزته مشروبات

أثارت صور جديدة تظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يرفع كأسا في حفل توديع أقيم في مقر الحكومة البريطانية (10 داونينج ستريت) خلال قيود الإغلاق، مزاعم جديدة بأنه كذب على البرلمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)

ونشرت قناة آي تي في نيوز أربع صور اليوم الاثنين، تظهر رئيس الوزراء وهو يحمل مشروبا في يده بينما كان يقف خلف طاولة مليئة بزجاجات النبيذ والطعام.

وتم التقاط الصور في حفل توديع لمدير الاتصالات آنذاك لي كاين في 13 نوفمبر 2020، بعد ثمانية أيام من فرض جونسون الإغلاق الوطني الثاني لفيروس كورونا في إنجلترا.

ولمدة أربعة أسابيع، تم منع الناس من الاختلاط الاجتماعي، بخلاف لقاء شخص واحد في الخارج. ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط سياسية متزايدة منذ أشهر بشأن حضوره المناسبات الاجتماعية، ما أثار غضب الكثيرين في جميع أنحاء البلاد مما وصف بأنه ازدواجية في المعايير.

وطالب زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوجلاس روس رئيس الوزراء بتوضيح سبب اعتقاده بأن سلوكه كان "مقبولا" في حين أن الغالبية تعتقد أن الصور "تبدو غير مبررة وخاطئة".

وقال حزب العمال إن الصور تظهر أنه "ليس هناك شك الآن" في أن جونسون "كذب" على البرلمان عندما أصر مرارا وتكرارا على أنه اتبع جميع القواعد في داونينج ستريت.

ولم تغرم شرطة العاصمة جونسون بسبب المناسبة التي كشفت عنها الصور، والتي تظهر تسعة أشخاص على الأقل على مقربة من بعضهم البعض إلى جانب ست زجاجات من النبيذ.

ورفض داونينج ستريت الدفاع عن المشهد المصور، قائلا إن رئيس الوزراء سيعلق بعد نشر تقرير سو جراي بشأن "بارتي جيت" في الأيام المقبلة.