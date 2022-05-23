قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، إنشاء وحدة تلقي شكاوي الشهر العقاري وتخصيص أرقام هواتف؛ للرد على استفسارات المواطنين، والمتعلقة بمتابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.

وذكرت وزارة العدل- في بيان، اليوم الإثنين- أن المستشار عمر مروان وجه بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي؛ لتذليل أي عقبات وضمان حسن سير العمل، مشددًا على حسن استقبال المواطنين والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيرًا عليهم حال تسجيل ملكياتهم.

وأضافت أنه سيتم عرض الشكاوى يوميًا على مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وما تم حيالها، مع التأكيد على ضرورة تحديد موضوع الشكوى والمأمورية محلها.

وشملت أرقام الهاتف التي أعلنتها وزارة العدل، في القاهرة: 01555887711، وفي الإسكندرية: 01555887722، وبباقي المحافظات: 01555887733.