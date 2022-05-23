رئيسة صندوق النقد الدولي جورجيفا تستبعد حدوث ركود عالمي

قالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا إنه من المستبعد حدوث ركود عالمي.



وقالت جورجيفا إن توقعات النمو العالمية التي تبلغ 6ر3% التي أصدرها الصندوق – أقل بنسبة 8ر0% عن توقعاته في يناير- بعيدة كل البعد عن الركود، مضيفة "ما يمكن أن نراه هو ركود في بعض الدول الضعيفة..".



وأوضحت أن هذا ينطبق على الدول التي لم تتعاف بعد من الجائحة والتي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة والغذاء من روسيا.



وأكدت جورجيفا أنه بشكل عام، سيكون عام 2022 "عاما صعبا" نتيجة لأزمات متعددة.



وفي بيان بالفيديو نشرته على موقع تويتر في بداية الاجتماع، حذرت جورجيفا أن الوضع يشكل تحديا كبيرا: الحرب في أوكرانيا والجائحة كانت لهما تداعيات اقتصادية كبيرة وتسببا في تراجع النمو وارتفاع التضخم.



ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيحقق الاقتصاد العالمي نموا بشكل أبطأ كثيرا هذا العام نتيجة للحرب في أوكرانيا. في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في 2022 بسبب أسعار الطاقة والغذاء.