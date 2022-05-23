قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن الفنان الراحل سمير صبري، كان إنسانًا لأبعد الحدود وبهجة في حياة الفنانين وسند لهم، معقبة: «يسأل عن الصغير قبل الكبير، ويقف معنا في كل مشكلاتنا، مثال الإنسان المثقف والإعلامي والقارئ اللي محصلش والعطّاء في كل شيء».

وعقبت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، على الشائعات المتداولة حول وجود ابن لسمير صبري وزواجه من إحدى الفنانات المصريات، قائلة إن الراحل له ابن واحد أنجبه بعد زواجه من امرأة بريطانية.

وأضافت أن «صبري» لا يحكي خصوصياته لأقرب الناس له إلا نادرًا، موضحة أنه أخبرهم بأنه أحب في عمر الـ21 عامًا امرأة أجنبية وتزوجها، لكنها لم تكن راضية عن عمله بالفن والإذاعة، والغياب عنها لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن زوجة صبري سافرت بابنهما الرضيع إلى إنجلترا، وطلبت منه السفر إليها إذا كان راغبًا في العيش معها، ذاكرة أن «صبري» أخبرها بعدم قدرته على ترك أهله ووطنه، وأنه سيزورهم كل عام لتفقد أحوالهم وتلبية ما يحتاجونه.

وتابعت: «سمير مبيكلمش نفسه في حياته الخاصة، سمعت وقرأت أمورًا عجيبة، ومنها أن له ولد آخر من فنانة»، مؤكدة أن الراحل لم يتزوج مرة أخرى – طبقًا لمعلوماتها – كما أن إخوته وافتهم المنية منذ فترة.

وأوضحت أنهما كانا يقطنان في نفس العمارة، وتقع الشقتين الخاصتين بهما في الدور الرابع، متابعة: «حديث وجود ابن آخر له ثقيل وكاذب، وبالنسبة لظهور زوج شقيقته، أين كان منذ 50 عامًا وأنا أرى سمير صبري؟».

وأوضحت أنها كانت تتواصل معه بصورة يومية عندما كان موجودًا في المستشفى، وحرصت على زيارته رغم إصابتها بانزلاق غضروفي، مختتمة: «عيب التريند والمشكلات في الجنازة، مينفعش إحنا فنانين كبار ولنا باع كبير في حياتنا مع الفن والمسرح».

وقررت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، السبت الماضي، إيقاف الفنانة غادة إبراهيم وتحويلها إلى لجنة التحقيق نتيجة لما بدر منها من مخالفات.

جاء ذلك بعدما سجلت مع القنوات الفضائية والصحف صباح السبت، بجنازة سمير صبري، واتهمت بوسي شلبي وإلهام شاهين، بمنعها من الصعود مع أتوبيس الفنانين المتجه للإسكندرية لدفن الفنان سمير صبري.