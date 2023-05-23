 الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة تبحثان اتفاقية التعاون الدفاعي الجديدة - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة تبحثان اتفاقية التعاون الدفاعي الجديدة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 10:25 ص

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وبابوا غينيا الجديدة، اتفاقية التعاون الدفاعي الجديدة والاتفاقية الثنائية لإنفاذ القانون البحري.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب، على هامش قمة الولايات المتحدة ودول جزر المحيط الهادئ.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، التنمية الاقتصادية ومعالجة أزمة المناخ وأهمية استمرار انخراط الولايات المتحدة في المحيط الهادئ.

كما جدد بلينكن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء جيمس مارب، للحضور إلى واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري لحضور قمة منتدى جزر المحيط الهادئ الأمريكية الثانية.


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