محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمديريات والأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديري المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد، لمتابعة سير وانتظام العمل في عدد من الملفات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

ووجه محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة وعضوية الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون القانونية، وإدارة الموارد البشرية، تختص بمراجعة أعمال اللجان المشكلة بالمحافظة والمديريات والمسئولة عن مراجعة وإعداد كشوفات خاصة بأسماء مستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات، وبيان محل إقامتهم ومراجعة البيانات الخاصة بهم، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات إلى 57 جهة.

وأكد أنه سيتم مراجعة الكشوفات الخاصة بأسماء أصحاب المعاشات من الجهات المختلفة، لتحقيق أقصى درجات من الدقة، وبما يساهم في دعم خطة المحافظة نحو العمل على زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات خلال الفترات القادمة.