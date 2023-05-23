خطة النواب تطالب بزيادة المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية

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طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية لبند المستلزمات والأدوية بالمستشفيات التابعة للجامعات.

أفاد سالم بوجود نقص في المستلزمات العامة ومستلزمات بنك الدم وبعض محاليل الغسيل الكلوي بمستشفى جامعة سوهاج، مطالبا دعمها وتوفير الاحتياجات لها سريعا.

وأضاف: هناك أهمية لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية لمواجهة متطلبات المرضي بشكل دائم لأننا نواجه مشاكل نقص المستلزمات وانتظار المرضى لوقت طويل حتى يتم إجراء العمليات لهم.

وجه "سالم"، خلال كلمته، سؤالا عن المبلغ المطلوب لبند الأدوية والمستلزمات والمقترح له، ليرد الدكتور وليد عبدالمحسن أمين المجلس الأعلى للجامعات، قائلا إنهم طلبوا 8 مليارات واعتمدوا لهم ٤.٦ مليار.

وأكد ضرورة دعم البند بمبلغ 3 مليارات جنيه وتوفير أي دعم لهذا البند في حالة الاحتياج خلال العام المالي.

كما تطرق وكيل لجنة الخطة إلى اهتمام الدولة الآن بالأوضاع والابحاث البيئية والاقتصاد الأخضر، مضيفا: "ورغم ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٦، ورغم ذلك لم يتم التفعيل للقرار حتى الآن".

وأجاب دكتور مصطفى رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات، على هذا السؤال قائلا: "سيتم التواصل مع جامعة سوهاج لبحث الأمر والعمل على سرعة تفعيله".

وطالب سالم، وزير التعليم العالي، بضرورة الإسراع بنقل الأصول الخاصة بمستشفى الأطفال من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جامعة سوهاج حتى تتمكن الجامعة من الاستفادة منها، وبدء تشغيلها وتفعيلها مثل ما حدث بمستشفى جامعة سوهاج الجديدة.

وأجاب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قائلا: "أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك".