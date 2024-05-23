ماكرون يؤجل التغيير في قواعد التصويت في نيو كاليدونيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيؤجل تغييرا في قواعد التصويت في إقليم نيو كاليدونيا الفرنسي لمنح الأحزاب الوقت للتفاوض بشأن اتفاق جديد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر ماكرون في نيو كاليدونيا بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة في الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الهادئ التي أثارها التغيير المقترح في حق التصويت: "إنا نمنح أنفسنا أسابيع قليلة، حتى تهدأ الأمور ويتسنى استئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل".

وأضاف ماكرون أنه لن ينتزع الموافقة على مشروع القانون مشيرا إلى أنه سيؤسس مجموعة عمل لصياغة اتفاق جديد أكثر شمولا بشأن مستقبل الإقليم.

وأوضح أنه سيتابع الوضع على الأرض في غضون شهر.

وأضاف أن سكان نيو كاليدونيا يجب أن يصوتوا على أي اتفاق.

ونشبت الاحتجاجات ردا على الإصلاحات الانتخابية المقترحة التي من شأنها أن تمنح المواطنين الفرنسيين الحق في التصويت في انتخابات المقاطعات بعد عشر سنوات من الإقامة في الإقليم.